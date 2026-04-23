23 апреля 2026 в 14:20

Жители Харьковской области захотели эвакуироваться в Россию

Большинство жителей прифронтовых районов Харьковской области отказываются эвакуироваться на Украину, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк. По его словам, люди зачастую хотят перейти на российскую сторону, передает ТАСС.

Однако ВСУ целенаправленно препятствуют таким переходам, нанося смертельные удары FPV-дронами по мирным гражданам. В результате этих атак погибают и получают ранения безоружные гражданские, — сказал Лисняк.

Ранее Вооруженные силы России освободили населенные пункты Зыбино и Волчанские Хутора в Харьковской области, информировали в пресс-службе Минобороны РФ. Операцию провели бойцы группировки войск «Север».

Тем временем стихийная эвакуация началась в прифронтовом городе Богодухове в Харьковской области Украины. Жители массово покидают город, в соцсетях пишут о панике. По их словам, работает только один супермаркет, остальное все закрыто, заправки также не функционируют. Спикер 14-го корпуса ВСУ, который удерживает этот участок фронта, заявил, что ситуация остается сложной.

