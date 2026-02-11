Зимняя Олимпиада — 2026
Пиратские нападения на суда в 2025 году достигли рекордного уровня

Количество пиратских нападений на суда в 2025 году стало рекордным за пять лет

Фото: Global Look Press
Число пиратских нападений на гражданские суда в 2025 году достигло рекордного показателя за последние пять лет, сообщил РИА Новости первый зампредседателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук. По его словам, всего было зарегистрировано 137 инцидентов, при этом российские экипажи пострадали лишь в одном случае.

За 2025 год произошло 137 инцидентов (удавшихся и неудавшихся попыток нападения), связанных с пиратскими нападениями, что является самым высоким уровнем за последние пять лет. В 2024 году таких случаев было 116, — заявил Ковальчук.

Наиболее опасным регионом для судоходства оказался Сингапурский пролив, где произошло 80 нападений, добавил первый зампредседателя. Также он подчеркнул, что в 2025 году не было зафиксировано ни одной гибели моряков в результате действий пиратов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «армада» американских кораблей направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду, что это перемещение заставит Тегеран согласиться на переговоры и заключение «сделки», предполагающей полный отказ от ядерной программы. Кроме того, политик допустил возможность повторения «венесуэльского сценария» в ближневосточной стране.

