Украина затянет конфликт отказом от проведения выборов, заявил NEWS.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его словам, смена власти в Киеве возможна только в случае давления со стороны США.

На мой взгляд, выборы на Украине в 2026 году, только если американцы не будут очень сильно оказывать давление на Украину, не состоятся. И, скорее всего, Украина будет этому варианту развития событий сопротивляться, имитировать исполнение этих условий, — заявил он.

Несмотря на сопротивление, Киев не сможет затягивать конфликт из-за нехватки бюджета, считает спикер. Тогда, предполагает он, на карте мира может появиться новый очаг нестабильности.

Конфликт не растянется, потому что запаса прочности у Украины абсолютно точно не хватит. И здесь будет идти речь либо о каких-то новых военных конфликтах, например в Юго-Восточной Азии, либо же открытое включение НАТО или Европы в украинский конфликт, — заключил Безпалько.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности допустил резкие и неуважительные высказывания в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана, отозвавшись о физической форме политика. По его мнению, европейскому коллеге следовало бы озаботиться состоянием собственной фигуры.