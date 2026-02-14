Больной житель Киева не пережил задержания полицией Житель Киева с заболеванием скончался во время задержания полицией

Житель Киева скончался во время задержания полицией — страдавшего эпилепсией и сердечными заболеваниями украинца повалили на землю и надели наручники, сообщает местное издание «Страна». Подробные обстоятельства гибели не раскрываются.

По информации источника, полицейские применили силу к киевлянину, когда ему стало плохо. После того как мужчину скрутили и заковали, он умер. Украинские СМИ не уточняют, за что именно правоохранители решили задержать погибшего.

Ранее пресс-службе территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Яворове сообщили о смерти мужчины в стенах учреждения. Первой об этом написала в соцсетях его жена, потребовав от военкомата объяснений и призвав провести расследование.

Кроме того, пресс-служба Госбюро расследований Украины сообщила о задержании начальника группы одного из ТЦК Киевской области. Офицера подозревают в систематических издевательствах над мобилизованными — он избивал их ногами и снимал происходящее на видео.

Также в Одессе четверо сотрудников территориального центра комплектования избили мужчину и силой затащили его в микроавтобус. По данным журналистов, задержанного били ногами. Очевидцы пытались вмешаться словесно, но не смогли остановить происходящее.