14 февраля 2026 в 17:00

Никакого молока и батона: рецепт таких котлет, что закачаешься, — готовим с манкой, желтком и со сливочным маслом

Фото: D-NEWS.ru
Эти котлеты получаются настолько сочными и нежными, что их хочется готовить снова и снова. Без молока, без хлеба — только правильные ингредиенты и идеальный результат. Домашние съедают первыми и сразу просят добавку. Котлеты выходят мягкими внутри, с румяной корочкой и насыщенным вкусом. Манка делает их пышными, сметана — нежными, а сливочное масло добавляет сочности. Отличный вариант для сытного обеда или ужина без лишних хлопот.

Ингредиенты: фарш из филе бедра курицы — 1 кг, лук — 2 шт., чеснок — 1–2 зубчика, сметана — 2 ст. л., манная крупа — 3 ст. л., желток — 1 шт., сливочное масло — 50 г, соль — 0,5 ст. л., черный молотый перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Лук и чеснок пропускают через мясорубку и хорошо отжимают от лишнего сока. Добавляют их к фаршу вместе с желтком и манкой, кладут сметану, соль и перец, тщательно вымешивают массу до однородности. Затем вводят мягкое сливочное масло и снова хорошо перемешивают. Фарш оставляют на 20–30 минут, чтобы манка набухла и сделала котлеты пышнее. После этого смазывают руки маслом, формируют котлеты и обжаривают на разогретой сковороде до золотистой корочки с двух сторон. Вливают около 150 мл воды, накрывают крышкой и тушат на среднем огне 10 минут до полной готовности.

Ранее мы готовили быструю лепешку из творога и сыра в духовке. Простой рецепт для похудения — едим, и вес тает.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
