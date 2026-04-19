19 апреля 2026 в 12:00

Крупные соцветия-шапки с контрастным глазком: этот сорт флокса станет ярким акцентом в вашем цветнике

Фото: D-NEWS.ru
Флокс метельчатый «брайт айз» — сорт, который по праву считается классикой садоводства. Он был выведен в Голландии и за свою неприхотливость и невероятную красоту любим садоводами по всему миру. Его главное достоинство — крупные (диаметром до 4 см) соцветия теплого чистого розового цвета с ярким контрастным малиновым глазком в центре, которые собраны в плотные округло-конические шапки. Этот сорт не только радует глаз, но и наполняет сад приятным, нежным ароматом.

Растение формирует прочный, компактный куст высотой 70–85 см, который не нуждается в опоре. Сорт отличается обильным и продолжительным цветением с начала июля до конца сентября. Он очень зимостоек и устойчив к основным заболеваниям, что делает его идеальным выбором как для начинающих, так и для опытных садоводов. Флокс «брайт айз» прекрасно смотрится в одиночных посадках и в миксбордерах, где его нежные «глазки» служат ярким акцентом.

Сердце замирает от красоты: сажаю, и они в первое же лето цветут шапками
Яркие гребни от кремового до пурпурного: многолетник-трудяга цветет до заморозков и не боится засухи
Садовод объяснила, как подготовить рассаду
Три цветка с колокольчиками для ленивых дачников: цветут все лето и не боятся морозов
Дачникам раскрыли, что делать после нападения соседской собаки на питомца
Мария Левицкая
М. Левицкая
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

