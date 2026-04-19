19 апреля 2026 в 08:45

Растет плотным ковром высотой 15 см: эта маргаритка украсит и бордюр, и клумбу

Фото: D-NEWS.ru
Маргаритка «пани Зося» — это не просто один сорт, а целая смесь помпонных маргариток, которая превратит вашу клумбу в веселый разноцветный ковер. Растение образует компактные кустики высотой до 15 см с густомахровыми соцветиями-шариками диаметром 3–4 см белых, розовых и красных тонов. Первый год уходит на формирование розетки листьев, зато на второй год маргаритка отблагодарит вас самым обильным цветением.

Этот цветок удивительно неприхотлив: он предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. В сухую жаркую погоду соцветия могут временно мельчать, но с приходом прохлады и дождей вновь становятся крупными. Зацветает маргаритка рано, во второй половине апреля, и продолжает радовать глаз до самых морозов.

Чтобы ежегодно любоваться этим цветущим водопадом, достаточно подсевать свежие семена каждый год. Семена высевают поверхностно, слегка присыпая песком, в открытый грунт в июне — июле. Всходы появляются при температуре +18 °C через 7–14 дней. В августе подросшие растения пикируют и высаживают на постоянное место с интервалом 15 см.

Маргаритка «пани Зося» идеально подходит для клумб, рабаток, бордюров, а также для выращивания в горшках и контейнерах.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Рассыпаю семена и уезжаю с дачи — через месяц без подкормок вырастают усыпанные цветами кустики
Общество
Рассыпаю семена и уезжаю с дачи — через месяц без подкормок вырастают усыпанные цветами кустики
Общество
Посадил — и никаких забот: цветет до морозов, не болеет и зимует в открытом грунте без укрытия
Общество
Цветет нежными лососево-розовыми шарами с апреля до осени: этот многолетник прост в уходе и не боится холодов
Общество
Крупные соцветия-шапки с контрастным глазком: этот сорт флокса станет ярким акцентом в вашем цветнике
Общество
Россиянам рассказали, за какой забор их могут оштрафовать
цветы
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

