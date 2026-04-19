Растет плотным ковром высотой 15 см: эта маргаритка украсит и бордюр, и клумбу

Маргаритка «пани Зося» — это не просто один сорт, а целая смесь помпонных маргариток, которая превратит вашу клумбу в веселый разноцветный ковер. Растение образует компактные кустики высотой до 15 см с густомахровыми соцветиями-шариками диаметром 3–4 см белых, розовых и красных тонов. Первый год уходит на формирование розетки листьев, зато на второй год маргаритка отблагодарит вас самым обильным цветением.

Этот цветок удивительно неприхотлив: он предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. В сухую жаркую погоду соцветия могут временно мельчать, но с приходом прохлады и дождей вновь становятся крупными. Зацветает маргаритка рано, во второй половине апреля, и продолжает радовать глаз до самых морозов.

Чтобы ежегодно любоваться этим цветущим водопадом, достаточно подсевать свежие семена каждый год. Семена высевают поверхностно, слегка присыпая песком, в открытый грунт в июне — июле. Всходы появляются при температуре +18 °C через 7–14 дней. В августе подросшие растения пикируют и высаживают на постоянное место с интервалом 15 см.

Маргаритка «пани Зося» идеально подходит для клумб, рабаток, бордюров, а также для выращивания в горшках и контейнерах.

