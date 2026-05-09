Роскошные кустики сами ветвятся в пышные подушки без обрезки и прищипки. Идеален для контейнеров и бордюров

Бархатцы «захария» — это солнечный фейерверк, который превращает ваш сад в сплошной ковер золотисто-оранжевых бархатных корзинок с июня до самых заморозков. Их густо-махровые соцветия диаметром до 8 см напоминают маленькие хризантемы или плюшевые шарики, идеально выделяя клумбы на фоне зелени. Компактные кустики высотой 30–45 см активно ветвятся, разрастаясь в пышные подушки без прищипки.

Сорт очень неприхотлив: засухоустойчив, жаростоек и растет на любых почвах, отлично подходит для дачников выходного дня. Зато чувствителен к заморозкам, поэтому высаживают его после прогрева почвы.

Отдельный бонус — специфический аромат отпугивает тлю, белокрылку, нематод и даже колорадского жука, оздоравливая почву и защищая соседние культуры. «Захария» прекрасно смотрится в контейнерах на балконах, в бордюрах, рабатках и на переднем плане миксбордеров. Это беспроигрышный вариант для яркого цветника с минимальным уходом, который радует обильным цветением до глубокой осени.

