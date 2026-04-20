Россиян предупредили о возможном дефиците на рынке алмазов

РИА Новости: к концу года на рынке алмазов в России может сформироваться дефицит

Мировой рынок алмазов и бриллиантов может столкнуться с дефицитом камней уже в конце 2026 года, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами компании АЛРОСА Сергей Тахиев. Причина — ежегодное сокращение складских запасов у огранщиков и продавцов на 15–20 млн карат.

По крупным алмазам и бриллиантам уже видно восстановление цен, по средним и мелким — наблюдается разнонаправленная динамика. Дефицит по всем драгоценным камням вероятен в конце этого года, — рассказал Тахиев.

Ранее на месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области добыли уникальный алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата. Камень стал первым особо крупным кристаллом, найденным в 2026 году.

До этого американец Джеймс Уорд нашел коричневый алмаз весом 2,09 карата во время семейной поездки в парк «Кратер алмазов» в штате Арканзас. Стоимость драгоценного камня оценивается примерно в 12 тыс. фунтов стерлингов (1,3 млн рублей).

