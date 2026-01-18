Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 17:48

Любовь к популярному напитку довела миллениала до неизлечимой болезни

Житель Подмосковья заработал подагру после пятилетнего увлечения энергетиками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Подмосковье 28-летний мужчина попал в больницу во время новогодних праздников из-за многолетнего злоупотребления энергетиками, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчина на протяжении пяти лет ежедневно выпивал до трех банок и потратил нах более 200 тыс. рублей.

Житель Красногорска по имени Герман был настолько увлечен энергетиками, что состоял в тематическом сообществе и регулярно публиковал фотоотчеты с выпитыми банками. В начале января он решил проверить здоровье и перед визитом к врачам снова выпил энергетик, который исказил результаты анализов. Медики направили его на дополнительное обследование.

После повторных анализов врачи диагностировали у пациента подагру. Неизлечимое заболевание связано с нарушением обмена веществ, вызванным высоким содержанием фруктозы в энергетиках.

Ранее жительница Новосибирска повредила роговицу во время надевания ночных линз и осталась без глаза. Утром глаз сильно покраснел и воспалился. Пациентка обратилась за медицинской помощью, однако назначенное лечение не дало результата. Врачи диагностировали инфекционный кератит, вызванный амебами.

