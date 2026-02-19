Забудьте об обычных блинах. Краблинчики — это идеальная тема к Масленице. Замешиваю палочки прямо в тесто и получаю вкусноту

Когда все вокруг делают сладкие блины с вареньем, краблинчики становятся глотком свежего воздуха. Они разбавляют сладкое застолье, предлагая пикантную, сытную альтернативу. Они одинаково хороши и как горячая закуска к основным блюдам, и как самостоятельная снедь с чаем или чем покрепче.

В миске взбиваю 2 яйца со щепоткой соли. Добавляю 300 мл кефира или молока, 150–180 г просеянной муки, 1/2 ч. л. соды. Взбиваю венчиком до консистенции жидкой сметаны. В конце вливаю 2 ст. л. растительного масла.

150–200 г крабовых палочек размораживаю (если нужно) и мелко нарезаю кубиками или тонкой соломкой. Аккуратно вмешиваю их в готовое тесто.

Хорошо разогреваю сковороду, слегка смазываю маслом. Выливаю половник теста с палочками, распределяю в не слишком тонкий блин (как оладьи). Жарю на среднем огне 2–3 минуты, пока поверхность не «схватится» и не появятся пузырьки. Переворачиваю и жарю еще 1–2 минуты с другой стороны до румяности. Подаю сразу, пока краблинчики горячие.

Для соуса (по желанию): смешиваю 200 г сметаны, 1–2 измельченных зубчика чеснока, соль и мелко нарезанный укроп.

