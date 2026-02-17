Краблинчики — гениальные блины с крабовыми палочками в тесте! Нежная серединка, хрустящий край. Идеальная закуска к Масленице

Краблинчики стирают грань между блином и начинкой. Мелко нарезанные крабовые палочки не просто добавляются в тесто — они становятся его частью. На сковороде они слегка плавятся по краям, создавая хрустящие, солоноватые кружева, а внутри остаются нежными и сочными. Это не блин с добавкой, а совершенно новое блюдо.

Для теста: в миске взбиваю 2 яйца с щепоткой соли. Добавляю 300 мл кефира или молока, 150–180 г просеянной муки, 1/2 ч. л. соды. Взбиваю венчиком до консистенции жидкой сметаны. В конце вливаю 2 ст. л. растительного масла.

Для начинки: 150–200 г крабовых палочек размораживаю (если нужно) и мелко нарезаю кубиками или тонкой соломкой. Аккуратно вмешиваю их в готовое тесто.

Хорошо разогреваю сковороду, слегка смазываю маслом. Выливаю половник теста с палочками, распределяю в не слишком тонкий блин (как оладьи). Жарю на среднем огне 2-3 минуты, пока поверхность не «схватится» и не появятся пузырьки. Переворачиваю и жарю еще 1-2 минуты с другой стороны до румяности. Подаю сразу, пока краблинчики горячие.

Для соуса (по желанию): смешиваю 200 г сметаны, 1-2 измельченных зубчика чеснока, соль и мелко нарезанный укроп.

