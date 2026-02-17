Сжигаем чучело Масленицы: три правила безопасности, о которых забывают

Масленица завершается ярким обрядом — сжиганием соломенного чучела. Этот древний ритуал символизирует проводы зимы и встречу весны, очищение от всего старого и негативного. Но огненное действо требует серьезного подхода к безопасности.

Что символизирует чучело

Соломенная фигура в нарядном сарафане олицетворяет уходящую зиму. Наши предки верили: вместе с пламенем сгорают все беды, болезни и неудачи прошедшего года. Сжигание чучела — это не просто забава, а мощный обряд обновления, который практикуется веками.

Как правильно сжечь чучело Масленицы

Выберите открытое место вдали от построек — минимум 50 метров до зданий и 100 метров до леса. Идеально подойдет поле или специально отведенная площадка. Под чучелом должна быть утоптанная земля или снег, но никак не сухая трава.

Подготовьте средства тушения: огнетушители, ведра с водой или песком. Обязательно проверьте прогноз — в ветреную погоду от обряда лучше отказаться. Зрители должны находиться на расстоянии не менее 15 метров от костра, а лучше 20-25 метров.

Поджигайте чучело с подветренной стороны длинным факелом. Рядом должны дежурить взрослые с лопатами и водой. После сгорания тщательно залейте угли — они могут тлеть несколько часов.

Безопасность превыше всего

Помните: как правильно сжечь чучело Масленицы — вопрос не только традиций, но и ответственности. Не допускайте детей близко к огню, не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для розжига. Если празднуете в городе, согласуйте мероприятие с местной администрацией.

Соблюдая правила, вы превратите древний обряд в безопасный и радостный праздник для всей семьи.

