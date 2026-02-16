Зимняя Олимпиада — 2026
Готовлю изысканные мешочки: лаваш, крабовые палочки, плавленый сыр. Золотистые, хрустящие, а внутри — нежный крем

Представьте: квадрат тонкого лаваша, послушный, как ткань. Вы кладете в центр ложку холодной, кремовой начинки и начинаете творить — собираете края в пучок и завязываете его тонкой «веревочкой» из того же лаваша. Через 10 минут в духовке этот небрежный узел превращается в хрустящий золотой бант на вершине горячего сочного сюрприза.

Для мешочков 200 граммов крабовых палочек мелко нарезаю или разбираю на тонкие волокна. Два плавленых сырка (или 150 г сливочного плавленого сыра в ванночке) натираю на крупной терке. Пучок укропа мелко рублю. В миске смешиваю крабовые палочки, сыр, укроп и 3 столовые ложки сметаны. Солю и перчу по вкусу. Начинка готова — она должна быть влажной, но не жидкой. Два больших тонких лаваша разрезаю на квадраты со стороной примерно 15 см. Из обрезков нарезаю тонкие полоски — это будут «веревочки» для завязывания. На центр каждого квадрата выкладываю столовую ложку начинки. Собираю все края лаваша вверх, над начинкой, формируя мешочек. Аккуратно, но плотно перевязываю «горлышко» приготовленной полоской из лаваша, как будто завязываю узелок на мешке. Выкладываю мешочки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Одно яйцо слегка взбиваю вилкой и смазываю им верхушки и бока мешочков — это даст красивый глянцевый загар. Ставлю в разогретую до 200 °C духовку на 10–12 минут, пока мешочки не станут равномерно золотистыми и хрустящими. Подаю сразу, горячими. Они хороши сами по себе или с соусом на основе сметаны с чесноком и зеленью.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

