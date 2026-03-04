Зимняя Олимпиада — 2026
Превращаю холодное масло и муку в нежнейший тертый пирог — рецепт, который получается даже у новичков

Фото: D-NEWS.ru
Тертый пирог — это вкус из детства, когда бабушка готовила его к чаю. Хрустящая песочная крошка сверху и сладкая вареная начинка внутри — простое и безумно вкусное сочетание.

Смешиваю 300 г муки, щепотку соли, 80 г сахара и 1 ч. л. разрыхлителя. Добавляю 150 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, и быстро перетираю руками в крошку. Ввожу 1 яйцо и 1-2 ст. л. сметаны, быстро собираю тесто в ком — важно не замешивать его долго. Делию тесто на две неравные части (примерно 2/3 и 1/3), большую убираю в холодильник, меньшую — в морозилку на 20-30 минут.

Охлажденную большую часть теста распределяю по дну формы, формируя бортики. Сверху выкладываю варенье или джем, при необходимости посыпав 1 ст. л. крахмала, если начинка слишком жидкая. Меньшую часть теста, которая успела хорошо охладиться в морозилке, натираю на крупной терке прямо поверх начинки. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке около 30 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
