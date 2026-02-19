Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 10:08

Москвичи застряли в восьмибалльных пробках

Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за сильного снегопада

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пробки в Москве утром 19 февраля достигли восьми баллов из-за сильного снегопада. По данным сервиса «Яндекс Пробки», движение затруднено на большинстве центральных улиц, набережных, вылетных магистралях и МКАД.

Сильный снегопад будет продолжаться в течение всего дня 19 февраля. Порывы ветра достигают 12–17 метров в секунду — на дорогах возможны снежные заносы, — сообщили в столичном департаменте транспорта.

Под утро коммунальные службы города осуществили полную очистку дорог и тротуаров с использованием техники, после чего обработали поверхности антигололедными средствами. По мере снегопадов процедура повторяется регулярно.

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, февральская погода в столице будет отличаться аномальным холодом, температура воздуха опустится намного ниже привычных значений примерно на 5–10 градусов. Период характеризуется частыми снегопадами, увеличением высоты снежного слоя и особенно сильными осадками 19 и 20 февраля из-за влияния приближающегося южного циклона.

До этого начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок рассказал, что текущая зима в Москве может оказаться самой снежной за последние 60 лет. По его словам, январь 2026 года уже побил рекорд по обилию осадков за всю историю регулярных наблюдений.

Москва
пробки
погода
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о важном прогрессе в рамках украинского конфликта
Магнитные бури сегодня, 19 февраля: что завтра, гипертония, апатия, стресс
SHOT подсчитал убытки Лепса в гастрольном туре
Появились кадры из пермской школы, где подросток устроил поножовщину
Мать бойца ВСУ присвоила его выплаты, пока он был в плену
Навес катка обрушился в одном из районов Москвы
Раскрыта судьба судьи по делу Галицкой после самоубийства в изоляторе
Советский «Эпштейн» в 1955 году устроил бордель для партийной номенклатуры
Слуцкий раскрыл, на каком языке на самом деле говорят украинцы
Наступление ВС РФ на Запорожье 19 февраля: уничтожение колонн, атаки ВСУ
«Не поняла даже»: фанаты удивились резкому похудению российской актрисы
Очевидец раскрыл подробности поножовщины в школе Пермского края
Минздрав Владимирской области решил судиться с онкобольной из-за лекарства
Адвокат рассказал какое наказание грозит «брачным аферистам»
Зеленский накинулся на Трампа в преддверии переговоров в Женеве
Российские школьники начнут изучать ИИ с пятого класса
Дмитриев указал на прямой интерес США в отмене санкций против России
«Ситуация крайне сложная»: Собянин о мощном снегопаде в Москве
В России предложили «арендную» альтернативу массовой льготной ипотеке
Наступление ВС РФ на Харьков 19 февраля: подземные школы, злые дети-саперы
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.