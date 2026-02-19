Москвичи застряли в восьмибалльных пробках

Пробки в Москве утром 19 февраля достигли восьми баллов из-за сильного снегопада. По данным сервиса «Яндекс Пробки», движение затруднено на большинстве центральных улиц, набережных, вылетных магистралях и МКАД.

Сильный снегопад будет продолжаться в течение всего дня 19 февраля. Порывы ветра достигают 12–17 метров в секунду — на дорогах возможны снежные заносы, — сообщили в столичном департаменте транспорта.

Под утро коммунальные службы города осуществили полную очистку дорог и тротуаров с использованием техники, после чего обработали поверхности антигололедными средствами. По мере снегопадов процедура повторяется регулярно.

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, февральская погода в столице будет отличаться аномальным холодом, температура воздуха опустится намного ниже привычных значений примерно на 5–10 градусов. Период характеризуется частыми снегопадами, увеличением высоты снежного слоя и особенно сильными осадками 19 и 20 февраля из-за влияния приближающегося южного циклона.

До этого начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок рассказал, что текущая зима в Москве может оказаться самой снежной за последние 60 лет. По его словам, январь 2026 года уже побил рекорд по обилию осадков за всю историю регулярных наблюдений.