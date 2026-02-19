Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 11:17

Появились кадры из пермской школы, где подросток устроил поножовщину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Опубликованы кадры из школы в городе Александровске Пермского края, где ученик устроил поножовщину. Как сообщает РЕН ТВ, семиклассник напал с ножом на сверстника, ударив его лезвием в шею и туловище. Занятия в учебном заведении приостановили до 24 февраля.

На одном из видео можно разглядеть следы крови у выхода из класса, на другом, вероятно, происходит госпитализация пострадавшего мальчика. По информации регионального Минздрава, подросток находится в стабильном состоянии, его оперируют.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после ранения школьника ножом в Пермском крае. Оно инициировано по статьям о покушении на убийство несовершеннолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого стало известно, что нападение в школе могло произойти из-за конфликта после игры в онлайн-шутере PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). В учебном заведении считают основной версией месть ученика после поражения. 13-летнего напавшего характеризуют как местного задиру.

школы
Пермский край
дети
поножовщины
