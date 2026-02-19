Приметы 19 февраля — Вукола Телятник: забота о приплоде и домашний уют

В народном календаре 19 февраля отмечается день Вуколы Телятника, в честь святителя Вуколы, епископа Смирнского. Название дня говорит само за себя: в это время в крестьянских хозяйствах начинался массовый отел коров. Появление телят, которых в народе называли жуколами, было огромным событием, ведь от здоровья молодняка зависело благополучие семьи на весь год. Весь день был пронизан заботой о животных и магическими обрядами для сохранения достатка.

Погодные приметы на Вуколу, 19 февраля

Морозный день на Вуколу — к бурной весне и сухому, жаркому лету.

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте.

Золотистый закат обещает хорошую погоду на несколько дней вперед.

Если на Вуколу началась оттепель — коровы будут давать мало молока.

Туман с утра — к дождливому маю.

Традиции и обряды с телятами: приметы о зверях и птицах 19 февраля

Для крестьянина 19 февраля был днем повышенной ответственности.

Когда в хлеву появлялся теленок, его старались сразу занести в избу, чтобы он не замерз. Переносить его через порог нужно было очень осторожно, чтобы не сглазить. Хлев окуривали чабрецом или полынью. Считалось, что этот запах отгоняет болезни и злых духов от новорожденных животных. Первое молоко коровы после отела считалось священным. Из него готовили особую кашу, которую ели всей семьей для привлечения удачи.

А еще верили, если птицы садятся на верхушки деревьев, стоит ждать скорого потепления.

Приметы о животных в феврале Фото: Shutterstock/FOTODOM

От уборки до еды: что можно делать 19 февраля

Тщательно убирать в доме и хлеву. Считалось, что чистота на Вуколу притягивает здоровье для людей и животных.

Молиться святому Вуколе. У него просили легкого отела для коров и здоровья для телят, а также об исцелении от различных недугов.

Варить кашу на молоке. Такое блюдо в этот день символизировало плодородие и достаток.

Окроплять дом святой водой. Это помогало защитить жилье от февральских «лихоманок».

Никаких долгов! Что нельзя делать 19 февраля

Давать взаймы. Это самый строгий запрет дня. Считалось, что вместе с деньгами, солью или даже хлебом, отданным 19 февраля, из дома уходит счастье, достаток и покой.

Громко разговаривать и шуметь в хлеву. Верили, что шум может испугать корову, и у нее пропадет молоко.

Спрашивать у хозяев: «Сколько молока дает корова?» Такой вопрос считался сглазом, после которого удои могли резко сократиться.

Одиноким людям нельзя пересчитывать мелкие деньги, иначе весь год придется провести в нужде и одиночестве.

Ссориться с близкими. Конфликт в этот день мог привести к тому, что в семье надолго поселится разлад.

