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03 июня 2026 в 14:18

Дочь назвала эту шоколадную манку лучшим завтраком в мире, и я с ней согласен

Фото: D-NEWS.ru
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Манка — это скучно, пока не добавишь какао, банан и сгущенку. Теперь я варю ее специально для десерта.

Ингредиенты

Манная крупа — 3 ст. л., молоко — 500 мл, какао-порошок — 2 ст. л., сахар — 2 ст. л., сливочное масло — 20 г, банан — 1 шт., сгущенное молоко — 3 ст. л., соль — щепотка, корица — по желанию.

Как готовлю

Сначала смешиваю какао с сахаром, добавляю немного холодного молока и перемешиваю до гладкой пасты, чтобы не было комков. Тем временем довожу остальное молоко до кипения и тонкой струйкой всыпаю манку, постоянно мешая венчиком. Как только каша закипает, вливаю какао-смесь, снова перемешиваю и варю минуту. Важно вовремя снять с огня, добавить масло и дать постоять пару минут. Разливаю горячую манку по креманкам, сверху поливаю сгущенкой и украшаю кружочками банана. Можно есть теплым или охлажденным — в любом виде это бомба.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Когда добавил какао, сгущенку и размял банан прямо в тарелке, текстура стала похожа на нежный шоколадный пудинг. Главное — не переварить, чтобы не было комков. Советую подавать теплым, посыпав корицей: десерт исчезает быстрее, чем я успеваю заварить чай.

Проверено редакцией
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