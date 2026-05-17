Салат с крапивой: классика летнего меню — рецепт и рекомендация

Салат с крапивой: классика летнего меню — рецепт и рекомендация

Салат с крапивой — это невероятно вкусное, витаминное весеннее блюдо, которое готовится за 5 минут. Молодая крапива после ошпаривания кипятком теряет жгучесть и приобретает нежный, ореховый вкус, напоминающий шпинат.

Выбирайте только молодые, нежные листья крапивы (высотой до 10–15 см) вдали от дорог.

Для приготовления понадобится: 2 пучка молодой крапивы, пучок зеленого лука, пучок петрушки, 3 вареных яйца, 100 г сметаны, соль.

Рецепт: промойте крапиву, залейте кипятком на 2 минуты, затем откиньте на дуршлаг и мелко нарежьте. Зеленый лук и петрушку мелко порубите. Яйца нарежьте кубиками. В миске смешайте крапиву, лук, петрушку, яйца, добавьте сметану и соль. Тщательно перемешайте. Подавайте сразу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова, любительница зеленых щей, уже попробовала этот салат из крапивы. Результат порадовал — салат легкий, вкусный и не оставляет тяжести в животе. Хотя бы раз попробовать — однозначно стоит!

Ранее стало известно, как приготовить теплый салат с запеченными баклажанами.