Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима

Воробьи служат индикатором состояния городской среды, рассказала «ФедералПресс» председатель Рязанского отделения Союза охраны птиц России, действующий член Общественного совета при Минприроды региона Елена Фионина. Она отметила, что за последние 20 лет численность таких птиц сократилась.

Всероссийская перепись воробьев проводится для того, чтобы понять, снижается ли у нас численность воробьев или нет. Дело в том, что по всей Европе и в большинстве городов России за последние 20 лет очень сильно сократилась численность воробьев, — рассказала Фионина.

Орнитолог подчеркнула, что численность воробьев может сокращаться из-за улучшения городской инфраструктуры. Здания строятся так, что в них нет ни малейших отверстий, где воробьи могли бы размещать свои гнезда. По ее словам, перепись проводится два раза в год — в феврале и в августе.

Ранее орнитолог Елена Чернова рассказала, что птицы начинают активнее петь в середине зимы, как только увеличивается световой день. По ее словам, в этот период жители столицы могут услышать пение щеглов, чижей, скворцов, воробьев и синиц.