Российская студентка «проверила» зачетку за 11 млн рублей

В Калининграде мошенники обманули 20-летнюю студентку на 11 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Она поняла, что стала жертвой аферистов только после того, как поговорила с подругой.

Неизвестные, представившись сотрудниками вуза, запросили подтверждение данных зачетной книжки через мессенджер. Получив SMS-код, они захватили доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуги». Затем девушке начали звонить лжесотрудники госструктур, обвиняя ее в незаконных переводах за рубеж и угрожая уголовным преследованием за финансирование недружественных государств.

После ее убедили оформить декларацию на все сбережения. Для этого девушка сняла со счетов 11 млн рублей и передала их лже-силовику. Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Санкт-Петербурга отдал мошенникам 31 млн рублей. Мужчину убедили, что у него был родственник в Африке, который умер и оставил ему крупное наследство. Связавшийся с ним аферист представился сотрудником африканского банка.