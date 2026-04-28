Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 00:05

Приметы 28 апреля — Пудов день: зачем сегодня есть мед?

Народные приметы 28 апреля Народные приметы 28 апреля Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В народном календаре 28 апреля — день святого Пуда. В народе ходила такая присказка: «На святого Пуда доставай пчел из-под спуда». Это время окончательного пробуждения природы, когда пасечники выставляют ульи на свежий воздух, а зацветающие деревья начинают давать первый нектар.

Погодные приметы на Пуда, 28 апреля

  • Красная заря на восходе или закате — к сильному ветру и дождливой погоде на несколько дней.

  • Если по небу плывут разорванные облака, погода будет переменчивой.

  • Ясное небо и яркое солнце — к хорошему урожаю сена.

  • Если овраги замерзли (в них остался лед), урожай будет скудным.

А еще существовало поверье, что, если у человека болят зубы, нужно погрызть ветку рябины, сорванную на Пуда, и пообещать дереву не есть его ягод. Верили, что боль уйдет. В этот день также собирали почки березы и калины. Считалось, что чай, заваренный на них именно сегодня, очищает кровь и возвращает силы.

Приметы о пчелах, птицах и зверях 28 апреля

Пчела на Руси считалась божьей угодницей, поэтому день был наполнен особым почтением к этим насекомым. Пасечники, выставляя ульи, шептали специальные заговоры на добрый медосбор и защиту роя от болезней.

Поведение насекомых и цвет неба сегодня подсказывали, каким будет лето и урожай.

  • Если пчелы летают активно и весело, это к скорому и стабильному теплу.

  • Пчелы возвращаются в улей рано и быстро — жди сильного дождя или грозы.

Приметы о пчелах Приметы о пчелах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 28 апреля

  • Проверять пасеку. Даже если вы не пчеловод, сегодня стоит съесть ложку меда — это принесет здоровье и сладкую жизнь.

  • Менять постельное белье. Верили, что свежая постель на Пуда помогает избавиться от плохих снов и затяжной весенней хандры.

  • Работать в саду. День отлично подходит для обрезки сухих веток и побелки деревьев.

  • Просить о достатке. Святому Пуду молились о том, чтобы в доме всегда была еда и полная чаша.

  • Заваривать травяные чаи. Напитки из первоцветов сегодня обладают особой бодростью.

Что нельзя делать 28 апреля

  • Допоздна работать. В народе говорили: на Пуда нельзя много трудиться, иначе спина весь год болеть будет. Вечер лучше провести в кругу семьи.

  • Прятать голову под подушку или одеяло. Существовало странное суеверие, что так можно спрятаться от своей удачи. Нужно встречать утро с открытым лицом.

  • Ломать ветки рябины просто так. Без нужды (для лечения) повреждать это дерево сегодня — к несчастью в доме.

  • Давать деньги в долг. Верили, что вместе с монетами из дома уйдет достаток.

  • Ссориться с коллегами. Любой конфликт на работе в этот день может затянуться на долгие месяцы и помешать карьере.

приметы
народные приметы
обычаи
запреты
традиции
фольклор
погода
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.