Приметы 28 апреля — Пудов день: зачем сегодня есть мед?

В народном календаре 28 апреля — день святого Пуда. В народе ходила такая присказка: «На святого Пуда доставай пчел из-под спуда». Это время окончательного пробуждения природы, когда пасечники выставляют ульи на свежий воздух, а зацветающие деревья начинают давать первый нектар.

Погодные приметы на Пуда, 28 апреля

Красная заря на восходе или закате — к сильному ветру и дождливой погоде на несколько дней.

Если по небу плывут разорванные облака, погода будет переменчивой.

Ясное небо и яркое солнце — к хорошему урожаю сена.

Если овраги замерзли (в них остался лед), урожай будет скудным.

А еще существовало поверье, что, если у человека болят зубы, нужно погрызть ветку рябины, сорванную на Пуда, и пообещать дереву не есть его ягод. Верили, что боль уйдет. В этот день также собирали почки березы и калины. Считалось, что чай, заваренный на них именно сегодня, очищает кровь и возвращает силы.

Приметы о пчелах, птицах и зверях 28 апреля

Пчела на Руси считалась божьей угодницей, поэтому день был наполнен особым почтением к этим насекомым. Пасечники, выставляя ульи, шептали специальные заговоры на добрый медосбор и защиту роя от болезней.

Поведение насекомых и цвет неба сегодня подсказывали, каким будет лето и урожай.

Если пчелы летают активно и весело, это к скорому и стабильному теплу.

Пчелы возвращаются в улей рано и быстро — жди сильного дождя или грозы.

Приметы о пчелах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 28 апреля

Проверять пасеку. Даже если вы не пчеловод, сегодня стоит съесть ложку меда — это принесет здоровье и сладкую жизнь.

Менять постельное белье. Верили, что свежая постель на Пуда помогает избавиться от плохих снов и затяжной весенней хандры.

Работать в саду. День отлично подходит для обрезки сухих веток и побелки деревьев.

Просить о достатке. Святому Пуду молились о том, чтобы в доме всегда была еда и полная чаша.

Заваривать травяные чаи. Напитки из первоцветов сегодня обладают особой бодростью.

Что нельзя делать 28 апреля

Допоздна работать. В народе говорили: на Пуда нельзя много трудиться, иначе спина весь год болеть будет. Вечер лучше провести в кругу семьи.

Прятать голову под подушку или одеяло. Существовало странное суеверие, что так можно спрятаться от своей удачи. Нужно встречать утро с открытым лицом.

Ломать ветки рябины просто так. Без нужды (для лечения) повреждать это дерево сегодня — к несчастью в доме.

Давать деньги в долг. Верили, что вместе с монетами из дома уйдет достаток.

Ссориться с коллегами. Любой конфликт на работе в этот день может затянуться на долгие месяцы и помешать карьере.

