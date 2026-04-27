Приметы 27 апреля — Мартын Лисогон: вороны сулят неудачи?

В народном календаре 27 апреля — день святого Мартина (Мартына), которого в народе прозвали Лисогоном. Название «Лисогон» появилось из-за поверья, что именно сегодня лисы покидают свои старые жилища и перебираются в новые. Также этот день считался особенным для ворон: верили, что птицы устраивают купания для своих птенцов, наделяя их мудростью и силой.

Погодные приметы на Мартына, 27 апреля

Погода на Лисогона помогала предсказать характер предстоящего лета и время начала посевной.

Если день выдался солнечным и теплым, это к доброму урожаю и долгому погожему лету.

Если на Мартына идет дождь, земля станет тяжелой для пахоты, а весна будет затяжной.

Если береза распустилась, а ольха еще нет, лето будет сухим.

Вороны, лисы: приметы 27 апреля о зверях и птицах.

Главные герои дня — звери и птицы, чье поведение считалось пророческим.

Верили, что в день перехода из норы в нору лисы на три дня и три ночи слепнут и глохнут. В это время их можно было ловить чуть ли не голыми руками, но делать этого не советовали. Если лиса встретилась на пути, это к неожиданным новостям, но если она перебежала дорогу слева направо — к прибыли.

Увидеть одинокую ворону, сидящую на заборе или крыше дома, — к плохим новостям. Если же вороны сидят парами или стаями, в доме будет мир и достаток. Чтобы птицы не крали цыплят и не портили посевы, хозяйки в этот день выносили в огород угощение для вороньего царя.

Громкое карканье ворон — к перемене погоды, чаще к дождю или похолоданию.

Журавли летят низко и молча — к скорому ненастью.

Приметы о погоде 27 апреля

Что можно и нужно делать 27 апреля

Заниматься вопросами недвижимости. Мартын Лисогон покровительствует переездам и смене жилья. Любое новоселье (да даже покупка новой посуды для кухни) сегодня пройдет успешно.

Заключать сделки и договоры. Считалось, что дела, начатые на Мартына, будут чистыми и честными, как весенний воздух.

Свататься. В народе верили, что если посвататься на Лисогона, то семейная жизнь будет долгой. Супруги всегда найдут выход из трудной ситуации.

Работать в саду и огороде. День благоприятен для подготовки грядок под посадку овощей.

Очищать дом от старых вещей. Как лиса меняет нору, так и человеку полезно избавиться от хлама.

Что нельзя делать 27 апреля

Обижать лис и ворон. Это считалось дурным знаком. Тот, кто прогонит или ударит животное сегодня, может столкнуться с обманом и воровством в собственной жизни.

Врать и хитрить. Несмотря на название «Лисогон», святой Мартын не терпит лжи. Верили, что любой обман сегодня раскроется молниеносно.

Давать пустые обещания. Слова, сказанные на ветер 27 апреля, могут обернуться против того, кто их произнес.

Стирать вещи мужа и жены вместе. Существовало суеверие, что это может привести к мелким размолвкам и путанице в отношениях.

Ходить в лес в одиночку. Считалось, что лешие сегодня могут водить человека по кругу, подражая голосу лисы.

