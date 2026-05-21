21 мая 2026 в 13:46

Вместо скучной колбасы нежная горбуша с яйцом. Этот бутерброд — настоящий король завтраков

Фото: D-NEWS.ru
Колбаса в бутербродах — это вкусно, но вредно. А консервированная горбуша — доступный источник омега-3 и белка. С яйцом и зеленью она раскрывается по-новому, становится нежной и ароматной. Попробуйте заменить колбасу на эту начинку — и вы удивитесь.

Что понадобится

2-3 яйца, 1 банка консервированной горбуши, несколько веточек зелени (укроп или петрушка), 1 ст. л. майонеза, 4-6 ломтиков хлеба для тостов, соль, перец по вкусу.

Как я готовлю

Яйца варю вкрутую (10-12 минут), остужаю, нарезаю небольшими кусочками или натираю на терке.

Из банки с горбушей сливаю жидкость. Вилкой разминаю рыбу, чтобы не осталось крупных кусков.

Зелень мелко рублю. Смешиваю рыбу, яйца, зелень, майонез, соль и перец до однородности.

Ломтики хлеба разрезаю на половинки (треугольники). Подрумяниваю на сковороде или в тостере. Остужаю. На один ломтик выкладываю начинку, накрываю вторым.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я добавил немного черного перца и мелко рубленого укропа — свежести прибавилось. Хлеб поджарил на сухой сковороде до хрустящей корочки. Совет: не жалейте начинки, сэндвич должен быть щедрым. И подавайте сразу, пока хлеб хрустит.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
