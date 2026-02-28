Зимняя Олимпиада — 2026
Пеку третий раз на неделе, а семья просит еще — все дело в начинке из пачки творога: сладкие блины

Фото: D-NEWS.ru
Пеку сладкие блины третий раз на неделе, а семья просит еще! Все дело в начинке из пачки творога. Ее вкус получается умопомрачительным: банан придает сладость, а творог — нежную сливочную текстуру.

Для приготовления понадобится: для блинов (по вашему любимому рецепту или из расчета: 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, 1 ст. л. сахара, щепотка соли, 2 ст. л. растительного масла); для начинки — 1 пачка (200 г) творога, 1 спелый банан, ванильный сахар или корица по желанию.

Рецепт: смешайте все ингредиенты для блинов и обжарьте их с двух сторон. Для начинки в миске разомните банан вилкой до состояния пюре. Добавьте творог и ванильный сахар (по желанию), тщательно перемешайте до получения кремовой массы. Если творог зернистый, можно предварительно протереть его через сито или пробить блендером вместе с бананом — тогда начинка будет особенно нежной. Выложите по 1–1,5 столовые ложки начинки на край каждого блина, заверните конвертиком или трубочкой. Подавайте блины теплыми, посыпав сахарной пудрой, полив медом или сметаной.

