Пеку третий раз на неделе, а семья просит еще — все дело в начинке из пачки творога: сладкие блины

Пеку третий раз на неделе, а семья просит еще — все дело в начинке из пачки творога: сладкие блины

Пеку сладкие блины третий раз на неделе, а семья просит еще! Все дело в начинке из пачки творога. Ее вкус получается умопомрачительным: банан придает сладость, а творог — нежную сливочную текстуру.

Для приготовления понадобится: для блинов (по вашему любимому рецепту или из расчета: 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, 1 ст. л. сахара, щепотка соли, 2 ст. л. растительного масла); для начинки — 1 пачка (200 г) творога, 1 спелый банан, ванильный сахар или корица по желанию.

Рецепт: смешайте все ингредиенты для блинов и обжарьте их с двух сторон. Для начинки в миске разомните банан вилкой до состояния пюре. Добавьте творог и ванильный сахар (по желанию), тщательно перемешайте до получения кремовой массы. Если творог зернистый, можно предварительно протереть его через сито или пробить блендером вместе с бананом — тогда начинка будет особенно нежной. Выложите по 1–1,5 столовые ложки начинки на край каждого блина, заверните конвертиком или трубочкой. Подавайте блины теплыми, посыпав сахарной пудрой, полив медом или сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить нежные куриные окорочка: добавляю одну ложку соды — мясо тает прямо в сковороде.