28 февраля 2026 в 19:57

Фарш и лаваш творят чудеса: готовим сытные синнабоны, которые заменяют и мясо, и гарнир

Фото: D-NEWS.ru
Эти синнабоны — настоящее спасение, когда нужно накормить семью сытно и вкусно, а времени на готовку совсем нет. Всего 15 минут на подготовку — и можно заниматься своими делами, пока ужин готовится в духовке.

Для синнабонов мне понадобится: тонкий лаваш (1 шт.), фарш (400 г), яйца (3 шт.), кефир (200 мл), сыр (100 г), соль, перец, зелень.

Фарш заранее подготавливаю: смешиваю с мелко нарезанным луком, солью и перцем. Лаваш раскладываю на рабочей поверхности. Равномерно распределяю фарш тонким слоем по всей поверхности лаваша — важно не делать слой слишком толстым, иначе не свернется. Аккуратно сворачиваю лаваш в плотный рулет. Нарезаю рулет на кусочки толщиной 3–4 см. Форму для запекания смазываю растительным маслом. Выкладываю рулетики срезом вверх, слегка прижимаю их друг к другу. В миске взбиваю яйца с кефиром, солью и перцем. Заливаю этой смесью рулетики, чтобы она покрыла их примерно наполовину. Выпекаю в разогретой до 190°C духовке 25–30 минут. Затем посыпаю тертым сыром и возвращаю в духовку еще на 10 минут до золотистой корочки. Подаю горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
еда
лаваш
мясо
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
