28 февраля 2026 в 07:05

Вишневая, творожная и маковая: один рулет — три начинки. Готовим десерт из лаваша для ленивых гурманов

Фото: D-NEWS.ru
Три совершенно разные начинки — нежный творог, кисловатая вишня и ароматный мак — создают в каждом кусочке свой неповторимый вкус. Настоящий праздник в обычный день!

Секрет идеального рулета — в правильном распределении начинок. Их нужно выкладывать полосами, чтобы при скручивании каждая заняла свое место и не перемешалась.

Для рулета мне понадобится: большой тонкий лаваш, желток для смазывания, кунжут. Творожная начинка: творог (360 г), сметана (160 г), сахар по вкусу, ванильный сахар (1 ч. л.). Вишневая начинка: вишня (400 г), крахмал (1 ст. л.), вода (40 мл). Маковая начинка: мак (100 г), молоко (200 мл), мед (1 ст. л.).

Готовлю начинки параллельно. Для творожной: творог смешиваю со сметаной, сахаром и ванилью до однородности. Для вишневой: вишню (свежую или размороженную) смешиваю с крахмалом, разведенным в холодной воде. Для маковой: мак заливаю молоком, довожу до кипения и томлю на медленном огне 15 минут, затем добавляю мед. Лаваш расстилаю на пергаменте. По всей длине лаваша выкладываю три полосы начинок: творожную, вишневую и остывшую маковую. Аккуратно сворачиваю лаваш плотным рулетом, перекладываю на противень швом вниз. Смазываю взбитым желтком, посыпаю кунжутом. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Даю немного остыть перед нарезкой.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

