Знаменитые синнабоны дома: воздушные булочки с корицей и сливочной глазурью. Тесто на опаре и крем-сыр — объедение!

Глазурь здесь — не просто украшение. Это последний, решающий контраст. Теплая, почти горячая булочка, пропитанная коричным сиропом, встречается с прохладной кисловато-сливочной массой из взбитого крем-сыра.

Для теста: 300 мл теплого молока, 5 г сухих дрожжей (или 15 г свежих), 20 г + 60 г сахара, 150 г + 500 г муки, 4 г соли, 2 яйца, 100 г мягкого сливочного масла. Для начинки: 100 г мягкого сливочного масла, 150 г сахара, 20 г молотой корицы. Для заливки: 250 г крем-сыра («Филадельфия»), 50 г сахарной пудры, 50 мл молока. Дополнительно: 50–100 мл молока для дна формы.

Приготовить опару: в миске смешать теплое молоко, дрожжи, 20 г сахара и 150 г муки. Накрыть и поставить в теплое место на 30–40 минут, пока опара не поднимется и не покроется пузырьками. В подошедшую опару добавить оставшиеся 500 г муки, соль, 60 г сахара, яйца и мягкое масло. Замесить мягкое, эластичное тесто (около 10 минут). Накрыть и поставить в теплое место на 1–1,5 часа, пока не удвоится в объеме. Подошедшее тесто обмять, выложить на припыленный мукой стол и раскатать в прямоугольник толщиной 5–7 мм. Мягкое масло для начинки равномерно размазать по всей поверхности теста. Смешать сахар с корицей и щедро посыпать масло. Плотно свернуть тесто в рулет вдоль длинной стороны.

Нарезать рулет на 12 равных частей. В форму для запекания (примерно 22х33 см) налить на дно 50–100 мл молока. Выложить булочки срезом вверх на расстоянии 1–2 см друг от друга. Накрыть и дать постоять 15–20 минут. Разогреть духовку до 180 °C. Выпекать булочки 25–30 минут до золотистого цвета. Пока булочки пекутся, приготовить глазурь: взбить крем-сыр с сахарной пудрой и молоком до однородного крема. Готовые горячие синнабоны сразу полить глазурью. Дать слегка остыть в форме, чтобы глазурь немного впиталась.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

