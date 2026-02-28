Раскрываем секрет итальянского печенья с розмарином

Когда мы говорим о печенье, воображение обычно рисует килограммы сливочного масла и сахарную пудру на фартуке. Но итальянская кухня, как всегда, ломает стереотипы: существует печенье, где вместо сливочного используют оливковое масло первого отжима, а привычную ваниль сменяет веточка розмарина. Это печенье родом из Тосканы, где его подают к десертным винам или просто к послеобеденному эспрессо, и оно настолько простое в приготовлении, что вы удивитесь, почему не делали его раньше.

В глубокой миске смешайте 300 граммов муки с разрыхлителем и щепоткой морской соли. В отдельной посуде взбейте 150 миллилитров хорошего оливкового масла со 150 граммами сахара. Масло должно быть именно с легкой горчинкой — это придаст печенью тот самый средиземноморский характер. Добавьте в масляную смесь два крупных яйца и цедру одного лимона, снятую самой мелкой теркой, чтобы она отдала все эфирные масла.

Теперь самое интересное: мелко порубите иголки с двух веточек свежего розмарина. Не бойтесь, травы должно быть много, она здесь главный герой. Соедините жидкие ингредиенты с сухими, добавьте розмарин и замесите мягкое, чуть липкое тесто. Оно будет пахнуть так, что захочется съесть его прямо ложкой. Уберите тесто в холодильник на полчаса, завернув в пленку — за это время мука набухнет, а ароматы подружатся друг с другом.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Из охлажденного теста скатайте небольшие шарики размером с грецкий орех, выложите их на противень с пергаментом на приличном расстоянии друг от друга и слегка приплюсните вилкой, смоченной в воде. Выпекайте минут 12–15, пока края не станут золотистыми. В готовом виде это печенье рассыпчатое, с хрустящей корочкой и удивительным вкусом: лимонная свежесть, перечная нота розмарина и фруктовая горчинка оливкового масла создают симфонию, которая делает обычное чаепитие маленьким путешествием в Тоскану.

Совет: никогда не используйте для этого печенья оливковое масло с пометкой «рафинированное» или extra light — оно не имеет ни вкуса, ни аромата.

