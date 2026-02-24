Зимняя Олимпиада — 2026
Блинная кулебяка с курицей и грибами

Кулебяка — это старинное русское кушанье, которое всегда готовили по большим праздникам, но мы предлагаем слегка осовременить его и заменить привычное дрожжевое тесто на тонкие блинчики. Такой пирог получается не только эффектным, но и невероятно нежным, а две контрастные начинки внутри сделают его настоящим сюрпризом для гостей.

Начните с выпекания блинов. Вам понадобится примерно десяток тонких, но прочных блинчиков, которые станут основой для кулебяки. Испеките их по своему любимому рецепту, сделав тесто чуть более эластичным за счет добавления одного яйца и пары ложек растительного масла прямо в смесь. Пусть блины остывают, а вы тем временем займитесь приготовлением двух начинок, которые будут уложены слоями.

Первая начинка будет грибной с оттенком луковой сладости. 300 г шампиньонов нарежьте пластинками и обжарьте на сковороде с растительным маслом до тех пор, пока вся влага не испарится и грибы не начнут румяниться. Отдельно обжарьте одну крупную луковицу до золотистого цвета, смешайте с грибами, добавьте соль, перец и мелко рубленый укроп по вкусу. Дайте этой массе остыть. Вторая начинка сделает блюдо сытным и праздничным — возьмите 200 г отварного куриного филе и разберите его на мелкие волокна или мелко нарежьте. Три отварных яйца нарубите кубиками и соедините с курицей. Заправьте эту смесь парой столовых ложек растопленного сливочного масла и добавьте соль по вкусу.

Застелите противень пергаментом. Выложите на него три блина таким образом, чтобы они слегка нахлестывались друг на друга, образуя прямоугольник, края которого свисают с противня. На эту основу положите еще два блина в центр для прочности. Теперь начинайте выкладывать начинку слоями: сначала половину грибной массы, разровняйте. Поверх грибов выложите всю курино-яичную начинку. Накройте ее оставшимися грибами. Аккуратно поднимите свисающие края нижних блинов и заверните ими начинку со всех сторон, формируя закрытый пирог. Сверху положите еще пару блинов, чтобы запечатать стыки, и смажьте всю поверхность взбитым яйцом для аппетитной корочки.

Отправляйте кулебяку в разогретую до 180 градусов духовку минут на 20, пока верх не станет румяным и хрустящим. Готовому пирогу дайте немного отдохнуть, после чего нарежьте его на порционные куски. Подавайте это великолепие со сметаной или сметанным соусом с зеленью.

  • Совет: самая частая проблема при выпекании кулебяки — трещины на поверхности. Чтобы верх остался целым и красивым, не заворачивайте края слишком туго. Перед тем как отправить пирог в духовку, проколите верхушку вилкой в нескольких местах, чтобы выходил пар.

Ранее мы писали о том, как приготовить правильный бараний кебаб

Оксана Головина
О. Головина
