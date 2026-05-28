ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 12:30

Кабачки не жарю, панирую в кунжуте и запекаю — через 20 минут хрустящие палочки с ореховой ноткой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит хрустящие кабачки, но не хочет возиться с жаркой. Никакой возни — просто нарезал кабачки, обмакнул в яйцо, обвалял в кунжуте и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие кабачковые палочки с ароматной кунжутной корочкой и нежной, сочной серединой. Кунжут придаёт ореховую нотку и делает закуску невероятно вкусной. Идеальны как закуска, гарнир или самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 2 яйца, 100 г кунжута, соль, перец, растительное масло для смазывания.

Кабачки нарежьте брусочками. Яйца взбейте с солью и перцем. Каждый брусочек обмакните в яйцо, затем обваляйте в кунжуте. Выложите на противень, застеленный пергаментом, сбрызните маслом. Запекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кабачковые палочки в кунжуте. Удивило то, что кунжутная корочка получилась хрустящей и не отпала. Кабачки остались сочными внутри. Даже без масла они пропеклись отлично. Кстати, вместо белого кунжута можно взять чёрный — цвет станет контрастнее. Рецепт — настоящая находка для полезного перекуса!

Проверено редакцией
Читайте также
Жду сезон кабачков, чтобы приготовить этот соус — песто по-домашнему к рыбе, мясу и макарошкам
Общество
Жду сезон кабачков, чтобы приготовить этот соус — песто по-домашнему к рыбе, мясу и макарошкам
Оладьями из кабачков уже никого не удивишь, готовлю «пальчики»: тру все на одной терке и жарю
Общество
Оладьями из кабачков уже никого не удивишь, готовлю «пальчики»: тру все на одной терке и жарю
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Картошка лишает борщ половины вкуса: вот чем обязательно ее стоит заменить — простые правила
Общество
Картошка лишает борщ половины вкуса: вот чем обязательно ее стоит заменить — простые правила
Быстрый квас дома за 3 часа: без закваски, без хлопот — идеален для окрошки и для души
Общество
Быстрый квас дома за 3 часа: без закваски, без хлопот — идеален для окрошки и для души
кабачки
рецепты
кулинария
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минздрав ввел в обиход 11 новых медицинских специальностей
Раскрыта новая схема мошенников с компенсацией после стихийных бедствий
«Все сфальсифицировали»: молдавский оппозиционер обвинил Санду в обмане
Ребенок выжил после падения из окна на девятом этаже
Народному артисту России стало плохо перед спектаклем
Эстония установила на восточной границе первые устройства защиты от БПЛА
Американские военные пострадали из-за якобы атаки Ирана
Политолог ответил, какая европейская страна может перестать финансировать Украину
Погода в Москве в воскресенье, 31 мая: туманы, слабые дожди и тепло до +17
Роллы за 4 тыс. рублей довели ребенка до больничной койки
«Остались жена и трое детей»: Лантратова помогла семье участника СВО
Стало известно, насколько потолстел Трамп
В Новой Зеландии отказали в памяти жертвам секс-рабства из-за Японии
Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Роксану Бабаян
Пожар охватил нижегородский торговый центр
Медведев в ИИ-ролике посоветовал «урсулкам и мерцам завалить хлебало»
Взрыв дрона ранил жителя белгородского поселка
Финский политик посоветовал Каллас лечить психику
МИД РФ обвинил Европу в игнорировании политических реалий
Поиски Усольцевых: последние новости 30 мая, что увидели на фото спасателей
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Добавила капусту, яйца и муку — через 15 минут капуста в кляре готова: хрустит и тает во рту, как курица
Общество

Добавила капусту, яйца и муку — через 15 минут капуста в кляре готова: хрустит и тает во рту, как курица

Цветы для посадки вдоль дорожек: сажаете — и бордюры утопают в сиреневых, белых и розовых облаках
Общество

Цветы для посадки вдоль дорожек: сажаете — и бордюры утопают в сиреневых, белых и розовых облаках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.