Кабачки не жарю, панирую в кунжуте и запекаю — через 20 минут хрустящие палочки с ореховой ноткой

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит хрустящие кабачки, но не хочет возиться с жаркой. Никакой возни — просто нарезал кабачки, обмакнул в яйцо, обвалял в кунжуте и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие кабачковые палочки с ароматной кунжутной корочкой и нежной, сочной серединой. Кунжут придаёт ореховую нотку и делает закуску невероятно вкусной. Идеальны как закуска, гарнир или самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 2 яйца, 100 г кунжута, соль, перец, растительное масло для смазывания.

Кабачки нарежьте брусочками. Яйца взбейте с солью и перцем. Каждый брусочек обмакните в яйцо, затем обваляйте в кунжуте. Выложите на противень, застеленный пергаментом, сбрызните маслом. Запекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кабачковые палочки в кунжуте. Удивило то, что кунжутная корочка получилась хрустящей и не отпала. Кабачки остались сочными внутри. Даже без масла они пропеклись отлично. Кстати, вместо белого кунжута можно взять чёрный — цвет станет контрастнее. Рецепт — настоящая находка для полезного перекуса!