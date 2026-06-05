Соберете ведра томатов раньше всех: проверенные сорта для теплицы на новый сезон

Соберете ведра томатов раньше всех: проверенные сорта для теплицы на новый сезон

Теплица помогает получить первые помидоры намного раньше, чем на обычных грядках. Но хороший урожай зависит не только от ухода, а еще и от правильно выбранного сорта. Опытные дачники советуют обращать внимание на скороспелые и устойчивые к болезням томаты.

Для крупных и мясистых плодов отлично подходят «большая мамочка» и «хурма». Они дают сладкие томаты и хорошо переносят перепады температуры. Любителям необычных сортов понравится «пурпурное сердце» с темными ароматными плодами.

Если нужны помидоры для закруток, стоит посадить «джек пот F1», «новичок» или «чио-чио-сан». Они долго хранятся, не трескаются и дают много плодов с одного куста. А для красивых кистей с мелкими сладкими томатами дачники часто выбирают «сумасшедшие вишни барри».

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и советует не загущать посадки в теплице. По ее словам, при хорошем проветривании томаты меньше болеют и быстрее начинают плодоносить.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.