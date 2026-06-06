Клубника созреет раньше соседской: эти сорта дают сладкие ягоды

Ранняя клубника всегда радует особенно сильно — первые сладкие ягоды моментально исчезают со стола. Чтобы урожай не подвел, важно выбрать сорта, которые хорошо плодоносят и не боятся капризов погоды. Есть несколько проверенных вариантов, которые подходят даже начинающим дачникам.

Сорт «брилла» ценят за крупные яркие ягоды весом до 35 граммов. Клубника сладкая, ароматная и хорошо переносит засуху и прохладную весну. «Виола» дает сочные кисло-сладкие плоды и спокойно выдерживает заморозки. А сорт «даренка» давно любят за стабильный урожай и хорошую морозостойкость. Несмотря на небольшие ягоды, кусты плодоносят очень щедро.

Чтобы клубника была сладкой, важно не переливать грядки и вовремя удалять старые листья. Тогда ягоды будут плотными и ароматными.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и осталась довольна ранним урожаем даже после прохладной весны. Она также советует мульчировать грядки соломой — так ягоды меньше пачкаются и дольше сохраняют влагу.

Ранее сообщалось, что весной клубника просыпается и буквально просит еды — от этого зависит, какими будут ягоды. Есть простой раствор из подручных продуктов, который дает заметный результат без дорогих удобрений.