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06 июня 2026 в 11:00

Клубника созреет раньше соседской: эти сорта дают сладкие ягоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ранняя клубника всегда радует особенно сильно — первые сладкие ягоды моментально исчезают со стола. Чтобы урожай не подвел, важно выбрать сорта, которые хорошо плодоносят и не боятся капризов погоды. Есть несколько проверенных вариантов, которые подходят даже начинающим дачникам.

Сорт «брилла» ценят за крупные яркие ягоды весом до 35 граммов. Клубника сладкая, ароматная и хорошо переносит засуху и прохладную весну. «Виола» дает сочные кисло-сладкие плоды и спокойно выдерживает заморозки. А сорт «даренка» давно любят за стабильный урожай и хорошую морозостойкость. Несмотря на небольшие ягоды, кусты плодоносят очень щедро.

Чтобы клубника была сладкой, важно не переливать грядки и вовремя удалять старые листья. Тогда ягоды будут плотными и ароматными.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и осталась довольна ранним урожаем даже после прохладной весны. Она также советует мульчировать грядки соломой — так ягоды меньше пачкаются и дольше сохраняют влагу.

Ранее сообщалось, что весной клубника просыпается и буквально просит еды — от этого зависит, какими будут ягоды. Есть простой раствор из подручных продуктов, который дает заметный результат без дорогих удобрений.

Проверено редакцией
Общество
советы
клубника
ягоды
Марина Макарова
М. Макарова
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