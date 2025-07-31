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31 июля 2025 в 13:24

Украинские депутаты устроили драку на глазах у всей страны

В Верховной раде депутаты партии Зеленского устроили драку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Верховной раде Украины произошла потасовка между депутатами от правящей партии «Слуга народа», конфликт попал в эфир телеканала «Рада». Участниками столкновения стали парламентарии Владлен Неклюдов и Геннадий Касай.

Поводом для конфликта послужили требования ряда парламентариев к спикеру Рады Руслану Стефанчуку о возобновлении официальной трансляции заседания. Спустя несколько минут после обострения ситуации трансляция парламентских слушаний действительно была восстановлена на канале «Рада».

Ранее депутат Верховной рады Юрий Камельчук раскритиковал процедуру голосования за законопроект, ограничивающий независимость антикоррупционных органов Украины. По его словам, парламентариям представили документ в последний момент без должного ознакомления. Даже разъяснения по отдельным пунктам появились с существенным опозданием.

Вместе с этим депутат поднял вопрос о масштабах коррупции на украинской таможне. По его данным, государственный бюджет ежегодно недополучает около 400 млрд гривен (770 млрд рублей) из-за незаконных схем. Камельчук выразил недоумение, почему антикоррупционные органы не возбуждают дела против ответственных за эти злоупотребления чиновников.

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