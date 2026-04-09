Склад ВСУ взлетел на воздух после ударов российских «Малок» МО России: расчеты САУ «Малка» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Харьковом

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Малка» Вооруженных сил России уничтожили склад с боеприпасами украинских войск, расположенный в Харьковской области, сообщила пресс-службы Министерства обороны РФ. Помимо данного объекта, поражение нанесено живой силе подразделений ВСУ в регионе, добавили в ведомстве.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru отметил, что после возможного освобождения Славянска российские войска могут перейти к операциям за контроль над Черным морем. Черноморское побережье играет ключевую роль для безопасности Крыма. Он предположил, что продвижение в этом направлении может начаться с юга, в сторону Одессы.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по месту разгрузки беспилотников и военной техники, произведенной в странах НАТО, в порту Измаила Одесской области. Под атаку попало судно с партией вооружения и дронов. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что украинское командование активно использует личный состав для удержания стратегически важного района Рай-Александровки. ВСУ прилагают значительные усилия, чтобы сохранить контроль над этим участком Донецкой Народной Республики.