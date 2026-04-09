09 апреля 2026 в 08:46

Киев забрал поезда у гражданских и отдал их ВСУ

Компания «Украинская железная дорога» передала часть поездов для нужд Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его информации, структура направила в распоряжение армии подвижной состав, который обычно использовался для пригородных маршрутов. В результате несколько поездов перестанут курсировать в Харьковской и Полтавской областях.

В связи с этим не будут курсировать несколько пригородных поездов в Харьковской области, а также состав, курсирующий между Харьковской и Полтавской областями. Данное решение в очередной раз демонстрирует совершение преступлений киевским режимом в отношении мирного населения, поскольку поезда стали законной целью ВС РФ, что в свою очередь ускорит деградацию украинской транспортной системы, — заявил эксперт.

Ранее Марочко информировал, что эффективность украинской противовоздушной обороны заметно упала. Это связано с нехваткой боеприпасов и специалистов, которых отправили на Ближний Восток. Он отметил, что Киев стал реже использовать дорогостоящие зенитно-ракетные комплексы и авиацию, поставленные странами НАТО.

