Военный эксперт рассказал о возможностях подлодки с «Посейдонами» Военный эксперт Клинцевич: суперторпеда «Посейдон» может залечь на глубине 1000 метров

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Установленные на атомной подлодке «Белгород» ядерные торпеды «Посейдон» имеют практически неограниченный ресурс и могут залегать на дно на глубине 1000 метров, сообщил «ПолитРоссии» военный эксперт, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич. Он рассказал, что подлодка с такими торпедами, оснащенными ядерными энергоустановками, способна обеспечить стратегическую безопасность России.

Суперторпеда может залечь на глубине 1000 метров, где будет находиться в боевом состоянии годами. И достать торпеду, на сегодняшний момент, никто не способен, — объяснил Клинцевич.

По словам военного эксперта, «Посейдон» способен поднять волну до 300 метров, которой хватит, чтобы смыть побережье целого государства. Наравне с подлодкой «Белгород» с мощными ядерными торпедами Клинцевич выделил фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми «Цирконами», которые не может перехватить ни одна существующая система ПВО, и ракетный комплекс «Сармат», способный нести до десяти блоков «Авангард».

По этим причинам, считает военный эксперт, Запад ведет гибридную войну, осознавая, что Россия не станет первая применять ядерное оружие. При этом, по словам Клинцевича, прямого столкновения с Россией страны НАТО боятся.

США, Британия и их союзники будут пытаться нас подавить с помощью своих излюбленных методик: экономическое давление, запуск деструктивных процессов внутри страны, война против РФ чужими руками. Если у них получится нас надломить, тогда НАТО применит против России обычные вооружения и сведет на нет все возможности нашей ядерной триады, — добавил военный эксперт.

Ранее в России изготовили первый боекомплект ядерных подводных беспилотников «Посейдон» для атомной подводной лодки специального назначения «Белгород». Боекомплект будет установлен в ближайшее время. По предварительным данным, все испытания ракет были произведены.