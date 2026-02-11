Сошедший с крыши снег едва не привел к трагедии в Сибири

В Бердске Новосибирской области частично обрушилась кровля частного дома на улице Калинина, передает управление МЧС по региону. В пресс-службе уточнили, что пострадал мужчина 1973 года рождения. Его с травмами доставили в больницу.

По предварительным данным, обрушение кровли произошло из-за скопившегося на крыше снега. В МЧС рассказали, что площадь повреждения составила 20 метров. В ведомстве призвали местных жителей своевременно очищать крыши домов, бань и пристроек.

Ранее в селе Седельниково Омской области произошло обрушение водонапорной башни, что привело к прекращению подачи воды на некоторых улицах. По предварительной информации, объект находился в аварийном состоянии.

До этого в Мордовии произошло обрушение пешеходного моста через реку Инсарку в Инсарском районе. Переправа соединяла улицы Совхозную и Заречную. Представители администрации сообщили о подготовке документации для включения моста в программу капитального строительства. Местных жителей попросили выбирать другие маршруты.