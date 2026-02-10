Соединявший две улицы пешеходный мост обрушился в российском регионе В Мордовии обрушился пешеходный мост через реку Инсарка

В Мордовии 9 февраля произошло обрушение пешеходного моста через реку Инсарка в Инсарском районе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета. Переправа соединяла улицы Совхозную и Заречную. Сроки восстановления моста не называются.

Мост через р. Инсарка (между ул. Совхозная и ул. Заречная) стал непригоден для использования из-за обрушения, — сообщили местные власти.

Местных жителей попросили не пользоваться переправой и быть осторожными на участке обрушения. Для перехода на улицу Заречную власти рекомендуют пользоваться мостом на улице Ленинградской.

В комментариях к публикации представители администрации сообщили о подготовке документации для включения моста в программу капитального строительства. В муниципалитете пообещали сообщить информацию о статусе заявки дополнительно.

Ранее в нижегородском городе Лукоянов в здании детского сада обвалилась крыша. На ремонт потребуется около двух месяцев. В момент обрушения здание было пустым — никто не пострадал. Детей планируют временно перевести в другие учреждения.