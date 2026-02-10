Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 15:42

«ФосАгро» увеличила экспорт удобрений в Бразилию в 2,5 раза за 10 лет

Фото: Пресс-служба ФосАгро
Подписывайтесь на нас в MAX

Компания «ФосАгро» увеличила экспорт удобрений в Бразилию в 2,5 раза за 10 лет, рассказал заместитель генерального директора компании по продажам и маркетингу Михаил Стеркин в ходе Российско-Бразильского бизнес-форума. Помимо поставок, предприятие организует еще ряд гуманитарных инициатив в Бразилии.

Мероприятие состоялось в городе Бразилиа 5 февраля и стало продолжением Восьмого заседания Российско-Бразильской комиссии. В ходе сессии под председательством министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут и министра сельского хозяйства Бразилии Карлоса Фаваро стороны обсудили вопросы партнерства стран в обеспечении продовольственной безопасности.

«Перспективы дальнейшего взаимодействия связаны не только с расширением товарооборота, но и, в первую очередь, с реализацией совместных научных и технологических проектов. Среди приоритетных направлений — селекция в растениеводстве, генетические исследования в животноводстве, включая развитие эмбриотрансфера, а также работа в области сохранения и повышения плодородия почв, создания и применения современных видов удобрений, в том числе биологических», — рассказала министр сельского хозяйства РФ.

Она также отметила, что Россия и Бразилия — важные игроки глобального продовольственного рынка и во многом взаимодополняют друг друга. Михаил Стеркин, в свою очередь, подчеркнул, что для «ФосАгро» Бразилия — традиционно один из ключевых экспортных рынков.

«В прошлом году мы поставили бразильским аграриям 1,7 млн тонн удобрений. Это в 2,5 раза больше, чем 10 лет назад. За тот же период наша доля в общем импорте фосфорных удобрений Бразилией увеличилась почти в два раза до 16%. Сегодня „ФосАгро“ — крупнейший мировой поставщик сложных и комплексных удобрений в Бразилию», — заявил заместитель генерального директора компании по продажам и маркетингу.

Он также отметил, что компании удалось реализовать запуск международной платформы ProAgro Lectorium на английском и португальском языках — она получила статус официальной образовательной платформы Рабочей группы по агробизнесу Делового совета БРИКС. Почти 170 ведущих академиков и практиков из разных стран в рамках проекта записали более 420 лекций по агрономии и агрохимии, растениеводству и животноводству, а также инновациям в сфере сельского хозяйства.

Также благодаря компании в Бразилии появилось дополнительно 60 почвенных лабораторий. Они занимаются оценкой качества и безопасности удобрений, а также проводят мониторинг здоровья почв.

Отмечается, что свыше 50 молодых исследователей из Бразилии стали получателями денежных стипендий в рамках летних школ по зеленой химии, также организованных компанией «ФосАгро» совместно с Международным союзом теоретической и прикладной химии. У ученых есть возможность получить гранты в рамках совместного проекта компании, ЮНЕСКО и ИЮПАК «Зеленая химия для жизни».

Бразилия
Россия
сотрудничество
экспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог рассказала, как сделать пиццу полезным приемом пищи
Сына президента ВФЛА Балахничева заподозрили в убийстве отца
В российском посольстве анонсировали визит Путина в Казахстан
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 44 БПЛА
Захарова заявила, что Россия заранее знала о преступлениях Эпштейна
«Сколько людей было обмануто»: Милонов о дальнейшей судьбе Telegram в РФ
Вечеринки в Куршевеле, президентская гонка, Е-мобиль: куда пропал Прохоров
В России сочли сатанистской атаку ВСУ на похоронную процессию
Джиган решил отвадить ухажеров от своей жены угрозами
Сотрудницу детсада в Москве уволили после скандала с успокаиванием детей
США утратили контроль над рядом ключевых командований НАТО
В Индийский океан рухнул самолет
«Очередной акт терроризма»: Захарова о покушении на генерала Алексеева
Госдума разрешила блокировать фишинговые сайты без суда
«Как фанатики»: экс-нардеп о планах ЕС позволить Украине вступить в союз
Захарова назвала главную проблему Европы
Скончался актер фильма «Как есть жареных червяков»
Почему замедляют Telegram на самом деле? Отвечает Роскомнадзор, причины
ВСУ без Starlink, Арестович озвучил потери: новости СВО на вечер 10 февраля
Госдума вводит тюремное наказание за подделку определенного вида справок
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.