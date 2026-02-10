«ФосАгро» увеличила экспорт удобрений в Бразилию в 2,5 раза за 10 лет

«ФосАгро» увеличила экспорт удобрений в Бразилию в 2,5 раза за 10 лет

Компания «ФосАгро» увеличила экспорт удобрений в Бразилию в 2,5 раза за 10 лет, рассказал заместитель генерального директора компании по продажам и маркетингу Михаил Стеркин в ходе Российско-Бразильского бизнес-форума. Помимо поставок, предприятие организует еще ряд гуманитарных инициатив в Бразилии.

Мероприятие состоялось в городе Бразилиа 5 февраля и стало продолжением Восьмого заседания Российско-Бразильской комиссии. В ходе сессии под председательством министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут и министра сельского хозяйства Бразилии Карлоса Фаваро стороны обсудили вопросы партнерства стран в обеспечении продовольственной безопасности.

«Перспективы дальнейшего взаимодействия связаны не только с расширением товарооборота, но и, в первую очередь, с реализацией совместных научных и технологических проектов. Среди приоритетных направлений — селекция в растениеводстве, генетические исследования в животноводстве, включая развитие эмбриотрансфера, а также работа в области сохранения и повышения плодородия почв, создания и применения современных видов удобрений, в том числе биологических», — рассказала министр сельского хозяйства РФ.

Она также отметила, что Россия и Бразилия — важные игроки глобального продовольственного рынка и во многом взаимодополняют друг друга. Михаил Стеркин, в свою очередь, подчеркнул, что для «ФосАгро» Бразилия — традиционно один из ключевых экспортных рынков.

«В прошлом году мы поставили бразильским аграриям 1,7 млн тонн удобрений. Это в 2,5 раза больше, чем 10 лет назад. За тот же период наша доля в общем импорте фосфорных удобрений Бразилией увеличилась почти в два раза до 16%. Сегодня „ФосАгро“ — крупнейший мировой поставщик сложных и комплексных удобрений в Бразилию», — заявил заместитель генерального директора компании по продажам и маркетингу.

Он также отметил, что компании удалось реализовать запуск международной платформы ProAgro Lectorium на английском и португальском языках — она получила статус официальной образовательной платформы Рабочей группы по агробизнесу Делового совета БРИКС. Почти 170 ведущих академиков и практиков из разных стран в рамках проекта записали более 420 лекций по агрономии и агрохимии, растениеводству и животноводству, а также инновациям в сфере сельского хозяйства.

Также благодаря компании в Бразилии появилось дополнительно 60 почвенных лабораторий. Они занимаются оценкой качества и безопасности удобрений, а также проводят мониторинг здоровья почв.

Отмечается, что свыше 50 молодых исследователей из Бразилии стали получателями денежных стипендий в рамках летних школ по зеленой химии, также организованных компанией «ФосАгро» совместно с Международным союзом теоретической и прикладной химии. У ученых есть возможность получить гранты в рамках совместного проекта компании, ЮНЕСКО и ИЮПАК «Зеленая химия для жизни».