Составлен список стран, которые могут быть на параде Победы в Москве 9 мая

По данным пресс-службы Кремля, свое участие в торжественных мероприятиях 9 мая в Москве подтвердили уже более 20 глав государств и правительств. О ком идет речь?

Индия, Бразилия и Куба уже в списке

В Кремле отметили, что окончательный список гостей пока не сформирован и будет обнародован после получения всех официальных подтверждений.

«Как только список будет финализирован и мы получим соответствующее подтверждение от наших гостей, мы вас проинформируем», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако уже сегодня свое участие в параде Победы подтвердили лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. В частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко дал официальное согласие во время разговора с президентом России Владимиром Путиным 12 апреля.

По предварительным данным, также ожидается прибытие президента Азербайджана. Среди стран дальнего зарубежья в Кремле ожидают прибытия председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди, президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Также в списке значатся лидеры Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. В Кремле также прорабатывается возможность визита лидера КНДР Ким Чен Ына.

Кроме того, свое намерение присутствовать на торжествах подтвердил лидер боснийских сербов Милорад Додик. Ранее в СМИ появлялась информация о возможной отмене военного парада, но в Кремле эти слухи официально опровергли, заявив, что подготовка к празднованию Дня Победы продолжается в плановом режиме.

Милорад Додик Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ ТАСС

Кто и почему не приедет на парад Победы

Не приедут в Москву на 9 мая представители США, Великобритании, Германии и Франции. Лидеры этих стран традиционно игнорируют парады в «неюбилейные» годы, а в текущих условиях их отказ носит подчеркнуто политический характер. Также не приедут представители из стран Балтии (Литвы, Латвии, Эстонии). Лидеры этих государств заняли наиболее жесткую позицию, объявив о полном бойкоте мероприятия. Кроме того, Прибалтика заблокировала использование своего воздушного пространства для перелетов делегаций, направлявшихся в Москву, что создает дополнительные сложности для потенциальных гостей. Неизменно отказываются от участия в мероприятиях в Москве и власти Польши и Японии.

Однако были в 2026 году и неожиданные сюрпризы. Например, отказ приехать в российскую столицу президента Турции Реджепа Эрдогана. Несмотря на тесное сотрудничество с Россией по ряду международных вопросов, в этом году политик отклонил приглашение Кремля. По данным СМИ, официальные лица из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии также не приедут в Москву 9 мая. Предполагается, что новоизбранный лидер Венгрии Петер Мадьяр тоже не появится на параде Победы.

В Кремле подтвердили, что не приглашали на парад лидеров недружественных государств, подчеркнув, что праздник — это возможность для дружественного общения, а не площадка для политических споров. При этом Москва по-прежнему открыта для тех, кто разделяет ценности исторической памяти и готов разделить радость праздника. Официальные лица Украины в свою очередь призвали все страны бойкотировать парад, назвав его «пропагандистским мероприятием».

