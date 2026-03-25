Компании недружественных стран лишились в России в период с 2022 года по 2025 год более $610 млрд выручки, передают«Ведомости» со ссылкой на их отчетности. В материале указано, что при этом дружественные страны увеличили свои активы в два раза — в частности, 2024 году их выручка превысила $42 млрд.

В 2021 году компании недружественных государств получили в России выручку более $280 млрд. В 2022 году доходы показали снижение до $173 млрд, в 2023 году — до $130 млрд, в 2024 году они составили всего $103 млрд. В материале сказано, что в прошлом году соответствующий показатель остался почти неизменным по отношению к уровню значения годом ранее.

Ранее сообщалось, что за 15 минут до заявления американского президента Дональда Трампа о «продуктивных переговорах» с Тегераном на нефтяном рынке были заключены сделки на сумму около $580 млн (более 47,490 млрд рублей). 23 марта (с 06:49 до 06:50 утра) реализовали около 6,2 тыс. фьючерсов на нефть марок Brent и West Texas Intermediate. Объемы торгов резко подскочили за 27 секунд до 06:50. Вслед за этим подскочили фьючерсы на индекс S&P 500.