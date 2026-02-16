Российские военные получили особую технику Минобороны сообщило о поставках в ВС России топливозаправщиков с защитой от БПЛА

Российская армия получила новые топливозаправщики, оснащенные защитой от беспилотников, сообщил начальник управления ракетного топлива и горючего Минобороны полковник Владимир Демиров в интервью «Известиям». Речь идет о машинах тактического звена АТЗ-8-4320 и АТЗ-7,5-5557, которые уже приняты на снабжение.

Приняты на снабжение автотопливозаправщики тактического звена АТЗ-8-4320 и АТЗ-7,5-5557. Они имеют штатные съемные элементы бронирования, оборудованные средствами РЭБ, а также комплектами защиты от БПЛА, что значительно повышает их живучесть, — сказал Демиров.

Кроме того, военные получили автоцистерны АЦ-17-65115 с двухсекционной емкостью, которые могут перевозить одновременно два вида топлива. По словам полковника, в ходе эксплуатации хорошо показала себя и модель АЦ-14-63501. Ее особенность в том, что она изготовлена из самозатягивающегося материала — даже при попадании автоматной пули цистерна не теряет топливо.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» отгрузил Минобороны России партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-3. Техника получила обновленную систему РЭБ, усиленную защиту днища и увеличенную броню.