Толпа из 30 человек избила школьника и отобрала у него крестик

Толпа из 30 человек избила школьника и отобрала у него крестик Толпа из 30 человек закидала булыжниками и обокрала школьника на Сахалине

В Сахалине на подростков напала толпа из 30 человек и попыталась закидать их булыжниками, передает Readovka.news. Один из школьников не смог убежать — его избили, а затем украли наушники, цепочку и крестик.

Подростки из Южно-Сахалинска катались ночью на велосипедах и вступили в словесную перепалку с четырьмя оппонентами у бара. Ребята оторвались от преследователей, а затем остановились и припарковались. В этот момент на них выбежали 30 человек и начали швырять в школьников булыжники.

Большинству школьников удалось укрыться от толпы. Но один из подростков не смог оторваться из-за недавней операции на ноге. На парня напали, он ударился головой об дерево и его стала избивать толпа из 15 человек. По итогу у молодого человека украли цепочку с крестиком и наушники. Также преследователи записали видео, на котором заставили подростка сказать, что тот не имеет претензий к нападавшим.

Ранее в Санкт-Петербурге шестиклассник набросился на девятиклассника из-за спора и жестоко избил его. Пострадавшего подростка доставили в больницу в среднетяжелом состоянии, у него сотрясение мозга и ушибы.