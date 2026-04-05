Раскрыты сроки создания персонализированной онковакцины

В настоящее время изготовление индивидуальной онковакцины для лечения меланомы занимает примерно три месяца, рассказал ТАСС заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин. По его словам, в перспективе этот период станет короче.

1 апреля в России впервые применили персонализированную отечественную онковакцину — ее получил первый пациент. Препарат под названием «Неоонковак» разработан для терапии меланомы и создан специалистами НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина. Он предназначен для лечения взрослых с неоперабельной или метастатической формой заболевания.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный указал, что применение вакцины станет главным методом лечения онкологических заболеваний в России в течение 20 лет. По его мнению, эта прививка — одно из самых передовых направлений отечественной медицины. Парламентарий также уточнил, что в обозримом будущем вакцину запустят в серийное производство.