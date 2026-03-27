Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 12:24

Звезда «Кухни» решила развестись с мужем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Елена Подкаминская, известная по роли в популярном сериале «Кухня», и ее супруг Денис Гущин решили развестись, сообщает Starhit.ru со ссылкой на портал Мирового суда Москвы. Иск о расторжении брака бизнесмен подал в конце декабря прошлого года. На пятницу, 27 марта, запланировано судебное заседание по этому делу.

Подкаминская и Гущин стали супругами в 2017 году. За годы брака у пары родилось двое детей — восьмилетняя дочь Ева и шестилетний сын Александр. Для актрисы этот союз стал вторым: ранее она была замужем за предпринимателем Александром Пляцевым, от которого у нее есть дочь Полина.

Ранее телеведущий Михаил Галустян после развода вышел в свет с новой возлюбленной — девушкой по имени Лилия. Пара посетила премьеру фильма «Королек моей любви» в московском кинотеатре «Октябрь». Галустян и избранница предстали перед журналистами в парных нарядах черного цвета с золотыми вставками.

Кроме того, бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина назвала достойным человеком его новую избранницу. По словам модели, 43-летнюю Екатерину Гусеву она знает достаточно давно.

актрисы
разводы
Елена Подкаминская
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия потребовала усиления защиты от Украины энергопоставок в Черном море
Ушел из жизни бывший капитан «Нефтехимика»
«Я ей очень благодарна»: Волочкова назвала человека, заменившего ей мать
Машины с гуманитарным грузом из РФ пересекли границу Азербайджана и Ирана
В Петербурге обнаружили крупную партию зараженных фруктов из Чили
Куба обратилась к Ватикану с важной просьбой касательно США
Зеленского уличили в откровенной лжи после слов о Донбассе и США
США перекрыли иранские ракетные базы «консервными банками»
В Петербурге задержали администраторов узла связи для мошенников
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках
«Отмечены попытки»: МИД РФ зафиксировал новые атаки на ключевые газопроводы
Врач рассказал, кто прежде всего рискует заболеть туберкулезом
Дибров двумя словами описал бывшую жену
Владельцам российских вейп-шопов сообщили неприятную новость
В России могут расширить список статей УК РФ, при которых отправят на СВО
Названы сроки запуска нового российского пилотируемого корабля в космос
Посольство РФ потребовало усилить охрану объектов после поджога в Праге
«Это чепуха»: США предрекли жестокое поражение в противостоянии с Ираном
Врач рассказала о перекрестной аллергии при цветении пыльцы
Эксперт рассказал, почему у Toyota сложился имидж очень надежных авто
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.