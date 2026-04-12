12 апреля 2026 в 12:03

В России могут появиться новые «космические» названия школьных классов

Гибатдинов предложил называть школьные классы в честь Циолковского и Королева

В школах следует запустить проект именных классов в честь выдающихся деятелей космонавтики, заявил в беседе с ТАСС член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов. В качестве примера он упомянул конструктора Сергея Королева и ученого Константина Циолковского.

Когда ребенок учится не просто в математическом или инженерном классе, а, условно, в классе Королева или Циолковского, это формирует другое отношение к знаниям и к будущей профессии. За формулами и задачами появляется личность, судьба, масштаб государственной и научной мысли, — считает Гибатдинов.

Сенатор убежден, что это не только повысит интерес учеников к сложным техническим дисциплинам, но и укрепит уважение к профессии инженера с ранних лет. По мнению Гибатдинова, такой подход сформирует у молодежи осознание того, что освоение космоса остается важнейшим приоритетом страны.

Ранее Роспатент отобрал три лучших изобретения российских ученых для освоения космоса, первый в списке — программа-симулятор космического мусора. На втором месте оказалась технология увеличения грузоподъемности ракет-носителей.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

