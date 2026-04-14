Погода в Москве в среду, 15 апреля: ждать ли дождей и порывистого ветра

Погода в Москве в среду, 15 апреля: ждать ли дождей и порывистого ветра

В Москве и Московской области завтра, 15 апреля, в течение суток ожидаются осадки в виде дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 15 апреля

В Москве завтра, 15 апреля, днем воздух прогреется до +15 градусов, а также ожидаются порывы ветра до 11 м/с.

«В среду, 15 апреля, будет облачная погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Температура в Москве ночью — от +5 до +7 градусов, по области — от +2 до +7 градусов. Днем облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, 6–11 м/с. Температура днем в Москве — от +13 до +15 градусов, по области — от +11 до +16 градусов», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение всей недели в российской столице будет стоять теплая погода, но возможны кратковременные осадки.

«В среду местами небольшой дождь, ночью — от +5 до 8 градусов, днем потеплеет до +15 градусов. В четверг станет малооблачно, в сумерках — до +4, днем — от +15 до +18 градусов. В конце недели шансы на выпадение небольшого мозаичного дождя увеличатся. Воздух будет прогреваться до +18, а в воскресенье — до +15 градусов. „Ложная“ зима сдалась без боя. После холодных ветров в лицо, сегодня — солнце в макушку. И несмотря на грядущие дожди, апрель выдержит контрасты погоды и сохранит за собой более теплый, чем положено, климатический статус», — рассказал синоптик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 15 апреля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 апреля в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +15 градусов.

«15 апреля будет облачная погода. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура днем — от +12 до +14 градусов. Температура воздуха ночью — от +3 до +5 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в среду, 15 апреля, в Северной столице днем ожидается от +8 до +10 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +4 градусов. Прогнозируется пасмурная погода с кратковременными дождями. Влажность воздуха ожидается около 66%. Атмосферное давление составит примерно 774 мм ртутного столба. Ветер слабый, северных и северо-восточных направлений.

