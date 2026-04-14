Песков ответил на вопрос о планах США продлить лицензию на продажу нефти

Кремль не получал от США официальных объявлений о продлении лицензии на продажу российской нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости. Срок действия предыдущего документа истек 11 апреля.

Нет, никаких объявлений на этот счет не делалось, — сказал он.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что цены на нефть в ближайшие недели могут существенно вырасти и приблизиться к максимальным значениям. Он отметил, что повышение котировок продолжится до тех пор, пока не восстановится полноценное судоходство через Ормузский пролив.

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил более резкий рост стоимости нефти. Он заявил, что в ближайшей перспективе цена может превысить отметку в $150 (11,4 тыс. рублей) за баррель. Дмитриев не стал уточнять причины такого прогноза.

Песков напоминал, что Россия остается одним из ключевых и надежных поставщиков энергоресурсов на мировом рынке. Он подчеркнул, что значение страны в этой сфере трудно переоценить и ее роль сохраняет важность на глобальном уровне.