14 апреля 2026 в 13:27

Песков ответил на вопрос о планах США продлить лицензию на продажу нефти

Песков: Кремль не знает о планах США по продлению лицензии на продажу нефти

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кремль не получал от США официальных объявлений о продлении лицензии на продажу российской нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости. Срок действия предыдущего документа истек 11 апреля.

Нет, никаких объявлений на этот счет не делалось, — сказал он.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что цены на нефть в ближайшие недели могут существенно вырасти и приблизиться к максимальным значениям. Он отметил, что повышение котировок продолжится до тех пор, пока не восстановится полноценное судоходство через Ормузский пролив.

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил более резкий рост стоимости нефти. Он заявил, что в ближайшей перспективе цена может превысить отметку в $150 (11,4 тыс. рублей) за баррель. Дмитриев не стал уточнять причины такого прогноза.

Песков напоминал, что Россия остается одним из ключевых и надежных поставщиков энергоресурсов на мировом рынке. Он подчеркнул, что значение страны в этой сфере трудно переоценить и ее роль сохраняет важность на глобальном уровне.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
